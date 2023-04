Bezirksdienst in Meerbusch Das neue Gesicht der Polizei in Büderich

In Büderich wird Uwe Steinrötter diese gemeinsam mit Egon Thiel, der vorrangig für den Osten des Stadtteils verantwortlich ist, wahrnehmen. Zusätzlich gibt es in Meerbusch einen Bezirksbeamten in Lank sowie zwei in Osterath, die jeweils auch die benachbarten kleineren Gemeinden abdecken. Grundsätzlich rechnet die Polizei mit einer Bezirksdienststelle pro 10.000 Einwohnern. Damit liegt Meerbusch mit knapp 60.000 Bürgern leicht unter der Quote. „Wir könnten schon eine halbe Stelle mehr brauchen, kommen aber auch so gut zurecht“, sagt Meerbuschs Polizeichef Thomas Pilz. Er sei froh, mit Uwe Steinrötter einen einsatzerfahrenen Kollegen bekommen zu haben, der selbstständig und im Team arbeiten könne und in der Lage sei, auf verschiedene Personen und Situationen richtig zu reagieren.