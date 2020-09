Patrick Elias erinnert sich an Dominic Thiem : Osterather hat US-Open-Sieger zum Freund

Dominic Thiem aus Österreich freut sich nach seinem Sieg im Finale der US Open gegen den Deutschen Alexander Zverev. Foto: dpa/Seth Wenig

Osterath Die Meerbuscher Tennisspieler Luis und Patrick Elias erinnern sich an gemeinsame Zeiten mit Dominic Thiem zurück. Der Österreicher hat gerade seinen ersten Grand Slam-Titel gefeiert.

Das Endspiel der US Open zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev in der Nacht zu Montag verfolgte Luis Elias mit gemischten Gefühlen. „Aus deutscher Sicht hätte ich mich über einen Sieg von Zverev gefreut, aber aus persönlichen Gründen habe ich Dominic die Daumen gedrückt“, sagte der Trainer des Tennisverein Osterath. Für seinen Sohn Patrick war die Sache klarer: „Mit Dominic bin ich seit Kindestagen befreundet. Deswegen habe ich mich riesig über seinen Sieg gefreut.“

Er hatte früher selbst den Traum, Tennisprofi zu werden. Als Kind und Jugendlicher verbrachte er daher viel Zeit mit dem Österreicher, der nun erstmals ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat. „Wir haben uns auf der ITF-Tour für Junioren teilweise über Wochen ein Zimmer geteilt. Das verbindet einen für immer“, berichtet Patrick Elias. Als Teenager duellierten sich die beiden dreimal auf Wettkampfebene miteinander. Im ersten Vergleich behielt Elias die Oberhand, die beiden letzten Matches entschied Thiem für sich. „Hätte ich mal eins mehr gewonnen, dann hätte ich jetzt eine positive Bilanz gegen einen Grand-Slam-Champion“, sagt Elias grinsend. Vor allem die gemeinsamen Shuttlefahrten zu den Turnieren sind ihm bis heute im Gedächtnis. „Es liefen immer die Backstreet Boys. Wenn ich diese Songs heute höre, muss ich automatisch an diese Zeit zurückdenken“, sagt der 27-Jährige.

Rein sportlich habe sich bereits in den damaligen Zeiten gezeigt, welch großen Willen und Ehrgeiz Thiem habe. „Rückblickend muss man sagen, dass es kein Zufall ist, dass es Dommi in die Weltspitze geschafft hat, sondern das Resultat harter und disziplinierter Arbeit. Er war der erste, der morgen auf dem Platz stand, und der letzte, der ihn abends wieder verlassen hat“, berichtet Patrick Elias. Vater Luis ergänzt: „Neben dem Platz ist Dominic ein bescheidener und lieber Junge. Sobald er aber im Wettkampfmodus ist, ist er im Tunnel und will das Match unbedingt gewinnen.“

Patrick Elias (2.v.r.) und Dominic Thiem (r.) haben zusammen beim TV Osterath gespielt. Thiem musste aber nicht das gelbe Mannschaftstrikot tragen. Foto: TVO

Nach vielen gemeinsamen Jahren auf der ITF-Tour konnte der Tennistrainer den talentierten Österreicher in der Saison 2011 sogar für den TV Osterath gewinnen. „In dem 17-jährigen Dominic Thiem holte der TVO eines der größten europäischen Talente, das derzeit in der U18-Weltrangliste Platz zwei belegt“, schrieb unsere Redaktion damals. Für eine Saison lief der damals 17-Jährige in der 2. Bundesliga für den TVO auf. Die Nächte vor und nach den Spielen verbrachte der Österreicher im Osterather Hof. Da er damals schon einen Ausrüstervertrag mit Adidas abgeschlossen hatte, trat Thiem jedoch nicht im gelben Mannschaftsdress, sondern in seinem eigenen Outfit an. „Er war und ist bislang der einzige Spieler, dem wir das gestattet haben“, sagt Elias lächelnd.

Gleich in seinem ersten Match für Osterath unterlag Thiem dem Niederländer Boy Westerhof, woraufhin Trainer Elias ihn in den anschließenden Doppeln nicht berücksichtigte. „Da war er richtig angefressen, daran erinnere ich mich noch genau“, so Elias. Alle übrigen drei Matches für den TVO gewann Thiem aber – für Luis Elias keine Überraschung: „Man konnte auch in jungen Alter schon erkennen, dass er ein besonderer Spieler ist. Ich war mir sicher, dass er mal unter die Top 10 der Welt kommen wird.“