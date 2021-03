Kriminalität in Meerbusch : Beinahe tödliche Schießerei war Notwehr

Kriminalität in Meerbusch

Am Landgericht Düsseldorf wurde der Fall des Jugendlichen aus Meerbusch verhandelt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Meerbusch/Düsseldorf Am Landgericht Düsseldorf ist jetzt der Prozess gegen einen 17-jährigen Jugendlichen aus Meerbusch zu Ende gegangen. Die zuständige Schwurgerichtskammer sprach den Schüler vom Vorwurf der versuchten Tötung frei, verurteilte ihn aber dennoch zu vier Wochen Dauerarrest im Gefängnis.

Am Landgericht Düsseldorf ist jetzt der Prozess gegen einen 17-Jährigen aus Meerbusch zu Ende gegangen. Die zuständige Schwurgerichtskammer sprach den Schüler vom Vorwurf der versuchten Tötung frei, verurteilte ihn aber dennoch zu vier Wochen Dauerarrest im Gefängnis. Der Prozess hatte aufgrund des jugendlichen Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Wenige Tage später wurde der jetzt verurteilte Meerbuscher festgenommen. Laut Gericht zielte er in Notwehr auf seinen Kontrahenten. „Entsprechend hat die Schwurgerichtskammer ihn vom Vorwurf der versuchten Tötung freigesprochen“, so Elisabeth Stöve, Sprecherin am Landgericht Düsseldorf. Verurteilt wurde der inzwischen 17-Jährige dennoch: Wegen des Führens und Besitzens einer Schusswaffe sowie wegen Drogenhandels.