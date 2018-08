Urlaubsquartier in Meerbusch

Japanisches Ehepaar erkundet von Strümp aus das Rheinland und die Mosel.

Nach einem ausgiebigen Frühstück im „Bed & Breakfast Meerbusch“, das seit drei Jahren in einem renovierten Backsteinhaus in Strümp Gäste empfängt, erkunden die Asiaten ihre Umgebung. „Wir waren am ersten Tag in Osterath und haben uns die netten kleinen Geschäfte angesehen“, erzählen die Beiden auf Englisch, was ihnen jedoch etwas Mühe bereitet. Doch mit viel Lächeln und Intuition kommt das Gespräch in Gang. Begleitet wurden sie von einer in Bovert lebenden Freundin, deren Vater Deutscher und die Mutter Japanerin ist. Sie hatte auch das kleine Hotel gebucht, das von Andreas Koenigs und Hausdame Susanne Hamann geleitet wird. „Wir fühlen uns im Hotel und in Meerbusch sehr wohl. Alles ist so schön grün“, so die Japaner lächelnd.