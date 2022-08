Gesundheit : Moderne Technik im medizinischen Einsatz

Meerbusch Das Team des Medizintechnik-Unternehmens Medtronic ist derzeit in Europa unterwegs, um Aufmerksamkeit auf die Risiken von Aneurysmen zu lenken. Angesprochen sind sowohl Ärzte wie auch Risikogruppen. Noch bis Donnerstag hält der Medtronic-Truck in Meerbusch, dort werden auch modernste medizinische Techniken präsentiert.

Medtronic hat seinen Hauptsitz in Meerbusch , derzeit macht der „Here for you“-Truck, mit dem das Team europaweit unterwegs ist, Risikogruppen, Ärzte und Pflegekräfte über Risiken, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten im Bereich Bauchaneurysma informiert, auf dem Earl-Bakken-Platz. Noch bis Donnerstag gibt es hier von 9 bis 16 Uhr Vorträge und Informationen, danach geht die Tour weiter, zunächst durch Deutschland, dann nach Skandinavien .

Ein Bauchaneurysma ist eine Ausstülpung in der Aorta. Diese kann aufbrechen und schwere innere Blutungen verursachen. Früher war die Behandlung mit einer aufwendigen Operation verbunden – heute, dank moderner Medizintechnik, läuft er chirurgische Eingriff minimalinvasiv. Eine Prothese, eine dünne Membran, wird über einen Zugang im Beckenbereich mit einem schlauch in die Aorta eingeführt, dort kann sie verhakt werden und stabilisiert so die Wand der Hauptschlagader von innen. Gestützt wird die Konstruktion von Drähten aus einer speziellen Legierung, die sich, anders als andere Metalle, zusammendrücken und so problemlos einführen lassen. Im Truck von Medtronic kann diese Operation ein einem Simulator gezeigt werden, zugleich wird der Vorgang auf Bildschirme übertragen.