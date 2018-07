Unternehmen fühlen sich wohl an Meerbuscher Adresse

Info

Gewerbegebiete Neben dem Bundenrott gibt es noch andere Gewerbegebiete in Meerbusch: „Breite Straße“ und „Büropark Mollsfeld“ in Osterath, „Fritz-Wendt-Straße“ in Strümp und „In der Loh“ in Lank, in Büderich der Office Park, aber auch das Areal Böhler zählt mit zu den größten Gewerbegebieten mit zahlreichen kleineren und größeren Unternehmen.