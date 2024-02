Abfall entsorgen Unterirdische Container in Meerbusch sind teuer, aber sauber

In Summe hat die Stadt Meerbusch seit dem Aufstellen der ersten unterirdischen Container seit dem ersten Projekt dieser Art, 2001 am Deutschen Eck, rund 357.300 Euro für die Anschaffung investiert. Vier Standorte in Büderich und Osterath kommen dazu, die nicht durch die Stadt, sondern durch den Bauträger der jeweiligen Wohnquartiere angeschafft und der Stadt zur Verfügung gestellt wurden. Dazu kommen über die Jahre Reparaturkosten von 69.500 Euro. Diese Reparaturen wurden teils wegen Verschleißes, am Deutschen Eck in Büderich auch wegen Beschädigung der Anlage, nötig. 2016 musste das System grundlegend erneuert werden, weil es von einem Pkw gerammt worden war. Zudem musste ein Behälter am Rudolf-Bartels-Platz nach einem Brand saniert werden.