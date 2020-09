Unsicherheit bei Maskenregelung : Wie Schulen mit der Corona-Krise umgehen

Meerbusch Mehr Schüler fahren mit dem Rad. Die Maskenregelung an weiterführenden Schulen ist ein Problem. An den Grundschulen wächst der Zusammenhalt.

Klaus Heesen ist ein positiver Mensch. Deshalb beginnt der Leiter der Maria-Montessori-Gesamtschule mit der guten Nachricht: „Seit Corona kommen viel mehr Schüler mit dem Rad zur Schule. Am Montag etwa waren es 270, das ist toll.“ Nachteil: Es gibt nicht genug Abstellplätze. „Rund 30 Plätze fehlen“, so Heesen.

Die meisten Kollegen werden die Maske sowieso weiterhin tragen, vermutet er, bis auf einige Ausnahmen in den Sprachen-Fächern. Unter den Eltern gab es aber Verwirrung. Einige dachten, die Maskenpflicht in Schulen sei komplett gestrichen. Heesen: „Aber im Gebäude und auf dem Schulhof ist die Maske ja weiterhin Pflicht. Darüber haben wir die Eltern erst einmal in einer Mail informiert.“

Eine weitere Herausforderung in den nächsten Wochen sieht Heesen im Schülertransport. Wenn es kälter wird, steigen viele wieder in den Bus. Die Stadt führt derzeit Gespräche mit der Rheinbahn und einem privaten Anbieter, ob und wie die Buskapazitäten ausgeweitet werden können, damit Gedränge vermieden wird. Grundsätzlich zieht Heesen aber ein positives Fazit vom Schul-Neustart: „Die Disziplin bei den Schülern ist bislang sehr hoch. Ich habe den Eindruck, sie sehen ihre Schule nach der langen Pause mit einem neuen Blick.“

Auch Anne Weddeling-Wolff, Leiterin der Martinus-Grundschule in Strümp, bewertet den Schulstart als gut. „Die Eltern fanden die kleinen Einschulungsfeiern teilweise besonders schön und intim. Ich spüre derzeit einen besonderen Zusammenhalt zwischen Schülern, Eltern und Lehrern und wünsche mir, dass wir das mitnehmen in die Nach-Corona-Zeit.“ Die Schulleiter tauschten sich sehr viel aus, beispielsweise über Feste wie Sankt Martin, die – wenn überhaupt – anders als üblich gefeiert werden. „Wir müssen alles unter Corona-Bedingungen planen. Was wir heute überlegen, kann morgen schon überholt sein.“ Digital hätten die Grundschulen enorme Fortschritte gemacht. Auch das Hygienekonzept an Grundschulen habe sich bewährt. „Die Kinder kommen mit den Masken auf dem Hof erstaunlich gut klar.“ Generell sei die Atmosphäre aber ruhiger, weil die Gruppen sich nicht mischen dürfen. Weddeling-Wolff: „Wir vermissen die Gemeinschaft.“