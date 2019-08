Sommerradtour : Mit Fahrrad und Fähre über den Rhein

Die Sommerferien sind zwar vorbei, der Sommer aber noch nicht. Darum schlagen wir ab heute vier Radtouren vor – von Meerbusch ausgehend in den Westen, Norden, Osten und Süden. Zum Auftakt geht es heute nach Kaiserswerth.

Startpunkt für die erste Tour ist Haus Meer, die Keimzelle Meerbuschs am nördlichen Rand von Büderich. Von dort geht es vorbei am Viehhof links auf den Deich Richtung Rhein. An der ersten Gabelung hält man sich rechts und radelt durch die Felder. Man passiert einen kleinen Wasserlauf und biegt danach links ab. Dieser Wirtschaftsweg heißt Apelter Feld und führt zum Apelter Weg. Dieser führt den Radler auf den Rheindeich. Bei gutem Wetter kann man die Modellflugzeuge von TuRa Büderich beobachten oder einen Kaffee am mobilen Coffeeshop trinken.

Im Mittelalter hielten sich dort die deutschen Kaiser seit Heinrich III. immer wieder auf. Friedrich Barbarossa baute die Pfalz zu einer mächtigen Festung aus. Heute kann man noch die Ruine besichtigen. Nördlich davon liegt die Suitbertusbasilika, die ab 1050 errichtet wurde. In Höhe des Schiffsanlegers öffnet sich ein Tor, durch das man in die Altstadt von Kaiserswerth fahren kann.

Auf halber Strecke passiert man eine alte Zollstation. An der Einmündung des Schwarzbachs in den Rhein kann man weiter nach Norden direkt am Rhein entlang fahren und die Schiffe beobachten. Endstation: das „Aschlöksken“, ein Biergarten mit Büdchen-Charakter, an dem man auf Plastikstühlen sitzen und den Sonnenuntergang genießen kann. Der Name hat übrigens etwas mit der Asche zu tun, nicht mit dem Allerwertesten. Am Rhein wurden früher die Kohlen abgeladen und mit einer Lore zu den Häusern gebracht.