Zur Erinnerung an Kloster Meer : Ein schwebendes Kirchenschiff für Nierst

Das neue Kunstwerk am Nierster Seisthof heißt „Kapelle momentan“ und wurde vom Lank-Latumer Künstler Christian Forsen geschaffen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Heimatkreis Lank und Nierster Bürgerverein weihten neben dem Seisthof das Kunstwerk „Kapelle momentan“ ein.

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

Pferde grasen auf der Koppel. Die Sonne scheint durch die Blätter der alten Bäume. Nichts erinnert mehr an die Kapelle, die bis 1896 neben dem Seisthof in Nierst stand. Seit Samstag ist das anders. Der Künstler Christian Forsen hat im Auftrag des Heimatkreises Lank und des Bürgervereins Nierst ein Kunstwerk geschaffen, das rund 850 Jahre nach Gründung des Klosters Meer an die „Eigenkirche“ des Gutes der Stifterin Hildegundis von Meer erinnern soll.

Die „Kapelle momentan“ solle den Ort neu wirken lassen und an die Urzelle von Nierst erinnern, sagte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage zur Einweihung des Kunstwerks. Denn die damals den Heiligen Cyriakus und Laurentius geweihte Kapelle sei vermutlich älter als das Kloster selbst, so Archäologe Christoph Reichmann. Sie hätte sogar einen Turm besessen, was damals ungewöhnlich gewesen sei. Auch Gräber habe man in ihrem Umfeld gefunden. Der Seisthof habe zudem eine eigene Gerichtsbarkeit und eine Schule gehabt. Gerne würde er auf dem Gelände eine kleine Grabung vornehmen, sagte Reichmann. Doch am Samstag ging es um das derzeitige Bauwerk, das von Pfarrer Norbert Viertel bei einer Andacht mit Hilfe des Kommunionkindes Tobias gesegnet wurde.

Die Kapelle momentan stellt den in Beton gegossenen Grundriss eines Kirchenschiffes dar, der auf Stelzen aus Stahl über der Stelle thront, wo vermutlich das ehemalige Kirchlein stand. Das blaue Pigment verweist auf die Verbindung zur Himmelfarbe. „Das Kunstwerk soll etwas sichtbar machen, was phantomgleich irgendwie auch da ist oder in unserer Imagination auftauchen kann“, erklärte Forsen, der bei Tony Craig an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert hat. Es solle allerdings die Landschaft nicht stören, sondern lediglich Fragen aufwerfen.