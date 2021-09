Unfall in Meerbusch : Auto fährt gegen Unterstand für Einkaufswagen

Osterath Ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin ist am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Osterath gegen den Unterstand der Einkaufswagen gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

(RP) Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Krefelder Straße gegen den Unterstand der Einkaufswagen gefahren und hat diesen dabei aus der Verankerung gerissen. Trotz des heftigen Zusammenstoßes fuhr der Unfallverursacher anschließend davon, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern oder den Vorfall jemandem zu melden. Aufgrund der Spurenlage nimmt die Polizei an, dass das Fahrzeug des Unfallflüchtigen am Heck beschädigt sein dürfte. Die Uhrzeit spreche zudem dafür, dass möglicherweise andere Kunden den Unfall beobachten konnten und dem ermittelnden Verkehrskommissariat (Telefon: 02131-3000) wichtige Hinweise geben könnten.