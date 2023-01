Blaulicht Mann und zwei Kinder bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstag, 14. Januar, drei Personen schwer verletzt. Ein 56 Jahre alter Autofahrer war nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 10.15 Uhr auf der Straße „An der Autobahn“ aus Richtung Lank kommend in Richtung Bösinghoven unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve, so berichtet der Fahrer der Polizei, habe er mit seinem schwarzen Mercedes Pickup die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, als er einem Hund ausweichen musste. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzten sich der Mann und seine sieben und neun Jahre alten Kinder, die ebenfalls im Auto waren, schwer. Alle drei wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebacht.