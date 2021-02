Unfall in Meerbusch : Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein 42-jähriger Neusser verletzte sich bei dem Autounfall schwer. Foto: dpa

Osterath Am Freitagmittag sind an der Kreuzung Bahnhofsweg / Strümper Straße in Osterath zwei Autos zusammengestoßen. Dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt, seine beiden Kinder überstanden den Unfall ohne Verletzungen.

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr sind zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Bahnhofsweg / Strümper Straße in Osterath zusammengestoßen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Neusser mit seinem Nissan Qashqai die Strümper Straße und wollte über die Kreuzung geradeaus in Richtung Hochstraße. Zur gleichen Zeit kam ein 43-Jähriger aus Meerbusch mit seinem VW Golf die Krefelder Straße entlang und wollte die Kreuzung ebenfalls queren, um auf den Bahnhofsweg zu gelangen. Im Kreuzungsbereich kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß. Dabei überschlug sich der Wagen des Neussers. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Fahrer des VW Golf verletzte sich leicht. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Kinder, die mit im Wagen des 42-Jährigen gesessen hatten, blieben unverletzt.