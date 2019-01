Brems- und Gaspedal verwechselt: Mit dem Wagen rückwärts gegen eine Mauer geprallt

In einer Mauer aus Kalksandsteinen landete das Auto am Freitag. Foto: RP/Feuerwehr Meerbusch

Gegen eine Mauer aus Kalksandsteinen prallte am Freitag Nachmittag die Fahrerin eines Autos mit ihrem Fahrzeug.

(ak) Spektakulärer Unfall am Freitag Nachmittag, der aber relativ glimpflich verlief: Eine Autofahrerin wollte gegen 14.40 Uhr aus der Garagenauffahrt eines Hauses an der Rosenstraße in Büderich zurücksetzen und verwechselte laut Angaben der Feuerwehr das Brems- mit dem Gaspedal. Das Auto machte einen Satz – und landete in einer Mauer aus Kalksandsteinen. Die Steine purzelten allesamt auf die Straße. Das Auto war so beschädigt, dass die Feuerwehr mit ihren Rettungskräften die Insassen vorsichtig daraus befreien musste. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften im Einsatz.