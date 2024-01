Feuerwehr in Meerbusch Lkw überschlägt sich auf der A57

Die Meerbuscher Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall ausgerückt, der sich gegen 22.15 Uhr auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld ereignete. Auf Höhe der Rastplatz „Geismühle“ sei eine Person in einem Lkw eingeklemmt, hieß es bei der Alarmierung. Aufgrund einer Dauerbaustelle hat die Feuerwehr ein eigenes Erkundungs-Konzept für diesen Autobahnabschnitt, sodass umgehend die A57 kreuzenden Brücken mit Fahrzeugen zur Erkundung der Einsatzstelle besetzt wurden. Die Einsatzkräfte konnten schnell die Rückmeldung geben, dass sich etwa 150 Meter vor der Ausfahrt zum Rastplatz „Geismühle“ ein LKW überschlagen hatte und auf dem Dach zum Liegen gekommen war. Die ersten Kräfte, die am Fahrzeug eintrafen, konnten schnell Entwarnung geben. Der Fahrer des Lkw konnte sich selbstständig aus der stark deformierten Fahrerkabine befreien und wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst versorgt. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Verkehrsabsicherung, das Ausleuchten der Einsatzstelle sowie das Aufnehmen von Betriebsmitteln.