Unfall in Meerbusch : Betrunkene Seniorin kippt mit ihrem Auto um

Unfall in Meerbusch

Die leicht verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Arne Dedert

Büderich Eine Seniorin aus Düsseldorf touchierte am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Moerser Straße ein Hauswand. Die Fahrerin hatte offensichtlich Alkohol getrunken. Die Feuerwehr musste sie aus ihrem Suzuki befreien.

Am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr fuhr eine über 70-jährige Düsseldorferin mit ihrem Suzuki auf einen Parkplatz an der Moerser Straße. Dort touchierte sie mit ihrem Auto eine Hauswand. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie durch die Wucht des Aufpralls die Kontrolle über den Wagen, der an einem Metallpfosten hängen blieb und zur Seite kippte.