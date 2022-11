Verkehrsunfall in Büderich : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Büderich Am Donnerstagnachmittag hat eine Autofahrerin beim Abbiegen unweit von Haus Meer einen Motorradfahrer erfasst. Der 23-Jährige aus Neuss wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rund um die Unfallstelle kam es zu langen Staus.

(RP) Unweit der Kreuzung Haus Meer ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr nach bisherigen Erkenntnissen um 14.50 Uhr ein 23-jähriger Neusser mit seinem Motorrad die Moerser Straße in Richtung Neuss. Ihm entgegen kam eine 33-jährige Düsseldorferin in ihrem Pkw und bog in Höhe der Hausnummer 136 nach links in eine Einfahrt ab. Hierbei übersah sie offenbar den Motorradfahrer und es kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige Neusser stürzte zu Boden und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Er wurde von den Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Neuss war die Moerser Straße für mehrere Stunden bis in den Abend hinein gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig abgeleitet, es kam zu Staus und Verzögerungen. Beide Fahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen des Unfallhergangs vorläufig beschlagnahmt.