Führerschein sichergestellt : In Ilverich: Betrunkener fährt Auto in Bach

In Ilverich: Betrunkener fährt Auto in Bach

Ein junger Mann hat in der Nacht zu Donnerstag seinen VW in einen Bach gefahren.

(RP) In der Nacht zu Donnerstag wurden Beamte der Polizeiwache Meerbusch zur Einmündung In der Issel/Brockhofweg in Ilverich gerufen. Dort war ein Auto in einen Bach gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein junger Mann gegen 0.45 Uhr mit seinem VW die Straße „In der Issel“ befahren. Als er nach links in den Brockhofweg abbiegen wollte, prallte er gegen das Brückengeländer und landete anschließend in einem Bach. Der Fahrer konnte selbstständig aussteigen und war augenscheinlich unverletzt. Allerdings stellten die Polizisten fest, dass der Unfallfahrer betrunken war. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben; sein Führerschein wurde sichergestellt. Der VW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.