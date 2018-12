Kontrolle über das Fahrzeug verloren: Auto kippt um, Insassen bleiben unverletzt

Glimpflich ging ein schwerer Unfall für zwei junge Männer aus. Sie konnten sich selbst aus einem umgekippten Auto befreien.

Am Freitag Abend gegen 18.55 Uhr befuhr ein 21-jähriger Krefelder im Meerbusch Ortsteil Ossum-Bösinghoven, mit seinem älteren Opel Corsa de Straße An der Autobahn (L386) in Richtung Schlossstraße. Als Beifahrer befand sich im Pkw ein 23-jähriger, ebenfalls in Krefeld wohnhafter Freund des Fahrzeugführers. Aus bislang unbekannter Ursache kam der junge Mann zunächst ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken versuchte er noch, seinen Pkw wieder unter Kontrolle zu bringen. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass er nur wenige Meter weiter nach links von der Fahrbahn abkam. Auf dem angrenzenden Feld stellte sich der Pkw quer, kippte auf das Dach und blieb wenige Meter neben der Fahrbahn liegen. Die beiden jungen Männer konnten sich noch aus eigener Kraft aus dem stark beschädigten Pkw befreien und die Polizei alarmieren. Durch den hinzugerufenen Rettungswagen wurden beide zur Vorsicht ins Krankenhaus gebracht. Offenbar ging der Unfall glimpflich aus, ernsthafte Verletzungen haben sich beide nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht zugezogen.