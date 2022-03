Unfall auf der A44 bei Meerbusch : Lkw kippt um und verliert Kraftstoff: Stau auf der A44

Meerbusch Die Meerbuscher Feuerwehr ist am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall ausgerückt. Mit einem Spezialfahrzeug wurde der austretende Kraftstoff abgepumpt, um eine Umweltverschmutzung zu verhindern.

Die Meerbuscher Feuerwehr hat am frühen Mittwochmorgen verhindert, dass größere Mengen Kraftstoff aus einem verunfallten Lkw in die Umwelt gelangten. Aus bisher unbekannten Gründen war der Fahrer mit seinem Wagen auf der A44 zwischen dem Parkplatz „Hoxhöfe“ und der Ausfahrt Fichtenhain in Fahrtrichtung Mönchengladbach von der Straße abgekommen. Der Hängerzug-Lkw rutschte dabei in einen Graben, kippte um und blieb auf der Seite liegen.