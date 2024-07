Polizei in Meerbusch Unbekannte zünden nachts Mülltonnen an

In der Nacht von Donnerstag (25.07.) auf Freitag (26.07.) rückten in Meerbusch mehrmals Feuerwehr und Polizei wegen brennender Mülltonnen aus. Wie die Polizei mitteilt, brannte am Donnerstag gegen 23.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Friedenstraße ein Müllcontainer. Zeugen hatten eine männliche Person, circa 170 Zentimeter groß und mit einer schlanken Statur, zuvor im Bereich des Müllcontainers beobachten können. Der Mann, bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke, entfernte sich kurz vor Ausbrechen des Feuers zu Fuß von dem Parkplatz. Ob die Person mit dem Brandgeschehen in Verbindung gebracht werden kann, ist Bestandteil der Ermittlungen. Am Weseler Weg ging nur zehn Minuten später das Feuer von zwei brennenden Mülltonnen auf eine angrenzende Hauswand über. Eine Anwohnerin hatte die Flammen entdeckt und die Feuerwehr informiert. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde die Hauswand durch die Flammen beschädigt. Am Freitag, gegen 1.35 Uhr, brannten dann vier weitere Mülltonnen auf der Moerser Straße. Erkenntnisse zur Brandursache konnten vor Ort nicht gewonnen werden. In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Tatzusammenhänge geprüft und Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.