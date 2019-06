Moerser Straße in Büderich : Drei Verletzte nach Flaschenwurf auf Straßenbahn

Foto: dpa/Friso Gentsch

Unbekannte haben am Dienstagabend in Büderich eine Bierflasche in Richtung einer Straßenbahn geworfen. Drei Männer wurden durch Splitter leicht verletzt.

