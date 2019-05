Diebe stehlen Luxuskarossen : Bentley und Range Rover in Büderich gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte im Büdericher Villenviertel Alt-Meererbusch zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen. Eine Hubschrauberfahndung blieb erfolglos.

(RP) In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte an der Hildegundisallee in Alt-Meererbusch in Büderich zwei Luxus-Autos gestohlen. Bei den entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Bentley „Flying Spur“ mit dem Kennzeichen NE-VH 100 und um einen grauen Range Rover „Sport“ (NE-BH 1216). Die Diebe schlugen in den frühen Morgenstunden, gegen 4 Uhr, zu und flüchteten anschließend Richtung Moerser Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb erfolglos. Zeugen gaben später an, den Bentley gegen 5 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Moerser Straße Richtung A 52 fahren gesehen zu haben.