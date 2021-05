Kriminalität in Meerbusch : Trickdiebin erbeutet Luxusarmbanduhr

Die Trickdiebin war am Donnerstag am Golfplatz in Büderich unterwegs. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Büderich Eine unbekannte junge Frau hat einem Senior am Golfplatz in Büderich eine Rolex vom Handgelenk gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

(RP) Am Donnerstag ist in Meerbusch an der Necklenbroicher Straße in Büderich eine bislang unbekannte Trickdiebin unterwegs gewesen. Gegen 14 Uhr wurde ein Senior auf dem Gelände des Golfplatzes von einer unbekannten Frau angesprochen und um Hilfe gebeten. Während des Gesprächs griff die Unbekannte an das Handgelenk des älteren Herrn und zog ihm die hochwertige Armbanduhr vom Arm. Sie flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Bei der Uhr handelt es sich um eine Rolex (Submariner). Auf dem Rückdeckel des Schmuckstücks sind die Initialen V=G graviert. Die Täterin soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein und spanisch gesprochen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Uhr machen können, sich unter der Rufnummer 02131 300 0 zu melden.