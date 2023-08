Bildung in Meerbusch Grüne regen Umfrage zur Tablet-Nutzung in den Schulen an

„Um sicherzustellen, dass die gewählten technologischen Lösungen den bestmöglichen Nutzen erzielen, ist es wichtig, die Perspektiven der Schulen direkt zu erfassen“, heißt es in dem Antrag, der von den Vorsitzenden der Grünen-Ratsfraktion, Karen Schomberg und Joris Mocka, unterzeichnet ist. Die Einschätzung der Schulen hinsichtlich Effizienz und Nutzen der Tablets könne wertvolle Interessen für die weitere Entwicklung der Digitalisierung im Bildungsbereich der Stadt Meerbusch liefern, so die Grünen weiter. Sie schlagen vor, neben der Wahrnehmung der Schulleitungen auch die von Lehrern, Schülern und Eltern einzubeziehen. Dabei soll auch eruiert werden, wie die Tabletcomputer tatsächlich im Schulalltag zur Anwendung kommen. Die Ergebnisse der Umfrage können als Basis künftiger Technologieentscheidungen in der Bildung dienen und so „sicherstellen, dass die Ressourcen effektiv eingesetzt werden“, wie es im Antrag heißt.