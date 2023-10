Verkehr in Meerbusch Wo leiden die Meerbuscher unter Lärm?

(RP) Vor allem in dicht besiedelten Orten mit viel Verkehr ist Lärm eine allgegenwärtige Belastung für die Menschen, auch in Meerbusch. Die Stadt behält mit einem sogenannten Lärmaktionsplan den Überblick darüber, wo es besonders laut ist, und kann auf dieser Basis Gegenmaßnahmen entwickeln. Alle fünf Jahre müssen Kommunen ihre lokalen Lärmaktionspläne auf den aktuellen Stand bringen. Da der aktuelle Lärmaktionsplan für die Stadt Meerbusch aus dem Jahre 2018 stammt, steht nun die Fortschreibung an, an der sich die Bürger bis zum übernächsten Freitag, 20. Oktober im Rahmen einer informellen Öffentlichkeitsbeteiligung aktiv mit Anregungen und Vorschlägen einbringen können.