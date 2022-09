Bundesweite Umfrage : Wie fahrradfreundlich ist Meerbusch?

Meerbusch Eine bundesweite Umfrage des ADFC soll klären, wo es noch Schwachstellen im Radwegenetz gibt. Meerbuschs Radler können bis November Noten vergeben.

„Fahrradfreundlichkeit ist mittlerweile ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität in unseren Städten geworden. Deshalb haben wir in Meerbusch in den letzten Jahren eine Menge für den Radverkehr getan“, so Bürgermeister Christian Bommers. Seit dem Beitritt Meerbuschs zur „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW“ (AGFS) im Herbst 2016 hat die Stadt eine Vielzahl von Projekten zur Förderung des Radverkehrs in Meerbusch gestartet. Radwege wurden saniert oder neu gebaut, Kreuzungen entschärft, neue Fahrradabstellanlagen an Schulen errichtet, Fahrradschutzstreifen markiert. In Büderich entstand die erste Fahrradstraße Meerbuschs. „Unser Ziel ist es, das Fahrrad nicht nur als Freizeitsportgerät, sondern auch als ernst zu nehmendes Verkehrsmittel für die Nahmobilität weiter nach vorn zu bringen“, so Bommers.