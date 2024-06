Ukrainer in Meerbusch Freunde finden durch Deutschunterricht

„Die Zusatzkurse sind für die Schüler auch wichtig, um auf diesem Weg Selbstvertrauen aufzubauen“, sagt Schulz. Die Stiftung Büderich bietet außerdem Mathe-Kurse für die jungen Ukrainer an, außerdem „Deutsch als Bildungssprache“, wo es, anders als bei Deutsch als Zweitsprache um fachspezfifische Themen geht, etwa Gedichtinterpretation, oder Bildbeschreibungen. Dazu kommen Kurse in der Zweitförderung, also bei Schülern, die zwar in Deutschland geboren sind, aber noch Schwierigkeiten mit der Bilungssprache haben. Außerdem werden die Lehrkräfte im Umgang mit Schülern geschult, die Traumatisches erlebt haben. In Zukunft ist geplant, das Angebot zu erweitern und auf andere Zielgruppen zu übertragen.