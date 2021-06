Kriminalität in Meerbusch : Autoinsassen mit Baseballschläger angegriffen

Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Osterath Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurden die Insassen eines VW Touran in Osterath zum Anhalten gezwungen und angegriffen. Drei Tatverdächtige konnten später in Korschenbroich vorläufig festgenommen werden.

Am Freitagabend gegen 18.50 Uhr sollen die vier Insassen eines VW Golf die beiden Fahrzeuginsassen einen vorausfahrenden VW Touran auf der Kornstraße in Osterath mit Lichthupe zum Anhalten aufgefordert haben. Danach seien vermutlich drei Personen aus dem Golf ausgestiegen und mit einem Baseballschläger und einem Hammer bewaffnet auf den Touran zugegangen. Die Angreifer forderten die Geschädigten zum Verlassen ihres Fahrzeuges auf und zerstachen die beiden linken Autoreifen. Die Angegriffenen flüchteten sich hinter einen nahe gelegenen Container, auf den zwei der Täter vermutlich zur Einschüchterung mehrfach einschlugen. Nachdem einer der Angreifer die Heckklappe des Touran geöffnet hatte, flüchteten die Tatverdächtigen in ihrem Fahrzeug in Richtung Wienenweg.

Unabhängige Zeugen wollen gesehen haben, dass eine der Personen zuvor einen Karton in den Golf getragen habe. Woher der Karton stammte und was sich darin befand, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, da den Geschädigten nach eigenen Angaben nichts entwendet wurde.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der VW Golf etwa eine Stunde später auf der Nordstraße in Korschenbroich von Einsatzkräften gestoppt werden. Die nunmehr drei Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurden eine Sturmhaube, zwei Einhandmesser, ein Baseballschläger sowie ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Die Festgenommenen wurden am Folgetag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen.