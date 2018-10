U-17 Nationalelf: Deutschland gewinnt 2:1 gegen Dänemark in Meerbusch

Meerbusch In Meerbusch spielten die U17-Fußballmannschaften von Deutschland und Dänemark. Das Stadion am Eisenbrand hat den deutschen Spielern Glück gebracht.

(ak) Das Stadion am Eisenbrand hat den deutschen U-17-Spielern Glück gebracht. Die Mannschaft von Trainer Michael Feichtenbeiner gewann das zweite Spiel gegen Dänemark mit 2:1. Die erste Begegnung am Samstag in Wülfrath war noch 1:1 ausgegangen. 599 Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, verfolgten das Spiel, auf der Tribüne saßen auch Peter Frymuth und Hans-Dieter Drewitz aus dem DFB-Präsidium. Der FC Büderich hatte rund um das Spiel alles organisiert. Das Foto zeigt eine Spielszene zwischen Mehmet Can Aydin und dem Dänen Emil Lund. ⇥Foto: imago