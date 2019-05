Städtische Maria-Montessori-Gesamtschule : Fernsehkoch macht Lust auf Mensa

Daumen hoch! Der bekannte Sternekoch Stefan Marquard (M.) war begeistert von dem Einsatz der Nachwuchsköche an der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule: „Die haben so viel Bock auf Kochen.“. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Stefan Marquard hat am Mittwoch in der Küche der Maria-Montessori-Gesamtschule Meerbusch gekocht. Gemeinsam mit den Schülern hat der Sternekoch ein leckeres, gesundes Menü gezaubert. Das Motto: „Sterneküche macht Schule“.

Catharina zögert noch. „Wirklich drei Chilischoten?“, fragt die 17-Jährige ungläubig und hackt weiter. „Klar, hau rein“, antwortet Sternekoch Stefan Marquard. „Trau dich ruhig! Aber hinterher nicht mit den Fingern in die Augen kommen, das tut höllisch weh.“ Der bekannte Fernsehkoch hat am Mittwoch gemeinsam mit den Schülern in der Mensa der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule Meerbusch gekocht. „Die Meerbuscher Kids sind super und haben so viel Bock auf Kochen – ich würde sie am liebsten sofort alle mitnehmen“, sagt Marquard und rückt sein Stirnband zurecht.