Fußball in Meerbusch : TSV startet ins Abenteuer Oberliga

TSV-Stürmer Kevin Dauser war schon beim Abstieg dabei und drängt jetzt in die erste Elf. Am Sonntag spielt die Mannschaft gegen den FC Monheim. Foto: Janning

Die Meerbuscher Fußballer spielen am Sonntag gegen den FC Monheim. Es ist die erste Meisterschaftspartie nach dem direkten Wiederaufstieg.

Darauf haben die Fußballer des TSV Meerbusch 441 Tage gewartet: Am Sonntag (15 Uhr, Nierster Straße) bestreiten sie erstmals seit der 1:6-Niederlage beim VfB Homberg im Mai 2017 wieder ein Spiel in der Oberliga. Die erste Partie nach dem direkten Wiederaufstieg führt die Mannschaft von Trainer Toni Molina im Heimspiel gegen den FC Monheim, der im September auch Gegner in der Zweiten Pokalrunde ist. Auf die Rückkehr in die fünftgrößte Klasse freuen sich besonders jene Akteure, die den Abstieg mitgemacht hatten, allen voran Kapitän Samir Purisevic, Verteidiger Johannes van den Bergh und Stürmer Kevin Dauser.

Das Trio der Routiniers hat eine gute Vorbereitung bestritten und geht bei der Trainingsarbeit seit Wochen voran. Es ist ganz offensichtlich, dass es den Spielern auch darum geht, die schmerzhafte Schmach des Abstiegs wettzumachen und zu zeigen, dass sie in der Oberliga mithalten können. Sie sind fit, verletzungsfrei und drängen in die erste Elf. Ob es dann letztendlich reicht, um gegen Monheim von Beginn an aufzulaufen, das gibt kurz vor Spielbeginn der Coach bekannt. Viel spricht nicht gegen einen Einsatz, denn mit Marcel Kalski, Emre Geneli, Manuel Schulz und Janik Roeber fallen vier wichtige Akteure aus. Sorgen machen sich die Meerbuscher wegen der personellen Probleme nicht. „Wir haben einen großen und sehr ausgeglichen besetzten Kader“, sagt Teammanager Horst Riege. „Da kann jeder jeden ersetzen.“

Die Zuschauer dürfen sich auf eine interessante Partie freuen, denn mit Monheim kommt ein Team nach Lank, das von den Kennern der Szene in der oberen Tabellenhälfte erwartet wird. Und das zudem, ähnlich wie der TSV, mit vorwiegend spielerischen Mitteln den Erfolg sucht. „Monheim hat einige richtig gute Spieler in ihren Reihen, die viel Erfahrung in der Regionalliga und Oberliga haben“, sagt Riege.



Einen einstelligen Tabellenplatz trauen Beobachter auch den Meerbuschern zu. Die Gelb-Blauen wollen die Erwartungen an die anstehende zweite Saison in der Oberliga aber lieber nicht so hoch schrauben. Damit sind sie schon einmal auf die Nase gefallen. Vor zwei Jahren hatten die Verantwortlichen einen Platz in der Spitzengruppe anvisiert, waren dann aber abgestiegen. Nun agieren sie bei der Formulierung ihrer Ziele mit mehr Demut. „Wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte einfahren, um den Klassenerhalt sicher zu haben“, sagt Riege. „Wenn wir die 40 Punkte haben, können wir ja immer noch den Kopf hoch nehmen und uns überlegen, ob noch genug Zeit bleibt, um weitere Ziele anzupeilen.“