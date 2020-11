Kostenpflichtiger Inhalt: Zukunft des Sports : TSV Meerbusch setzt künftig auch auf eSport

Der eSport-Profi Mohammed Harkous, Spitzname „Mo Aubameyang“, spielt auf der Messe Gamescom 2018 das Spiel Fifa 18. Foto: dpa/Christophe Gateau

Meerbusch Der Verein blickt in die Zukunft und will demnächst auch elektronischen Sport anbieten. Aktuell ist der TSV dabei, sich für ein dreijähriges Förderprojekt der Sportjugend NRW zu bewerben. Das Land will zwölf Modellstandorte ausweisen.