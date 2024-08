Sport in Meerbusch TSV startet gegen Münster in DFB-Nachwuchsliga

Als klares Ziel haben sich die Blau-Gelben den Klassenerhalt gesetzt. Um dieses vorzeitig zu erreichen, müssten sie in ihrer Vorrundengruppe C auf einem der ersten beiden Plätze landen. Rang eins und zwei dürften an den Nachwuchs von Borussia Dortmund und Schalke 04 gehen. Dahinter rangeln Fortuna Düsseldorf, RW Essen, der MSV Duisburg, Preußen Münster, der SV Meppen und der TSV um Platz drei, der nach der ersten Saisonhälfte zur Teilnahme an der A-Liga berechtigt, in der wiederum 24 Teams den neuen Deutschen Meister ausspielen. „Wir werden alles versuchen, Dritter zu werden. Andere Vereine haben aber ganz andere finanzielle und sportliche Voraussetzungen, deswegen wären wir auch nicht enttäuscht, wenn wir den Weg über die Liga B gehen müssen“, sagt Granata. In Liga B werden in der Rückrunde all jene Teams spielen, die in den acht Vorrundengruppen die Plätze vier bis acht belegen. Zu diesen 40 Mannschaften stoßen zudem die Aufsteiger aus den zweithöchsten U19-Ligen hinzu.