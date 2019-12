So klappt’s mit den guten Vorsätzen : Schlank durch Sport und die richtige Ernährung

Der TSV Meerbusch startet im Januar ein Abnehmprogramm für stark übergewichtige Menschen. Dabei bekommen die Teilnehmer auch Unterstützung in puncto Motivation.

Zum neuen Jahr wollen traditionell viele Menschen ihr Leben verändern, endlich die lang verfolgten Ziele erreichen. Der Klassiker: Gewicht verlieren. Doch was an Silvester mit einem Glas Sekt in der Hand noch so leicht über die Lippen ging, stellt sich wenig später als Herausforderung da. Um trotzdem am Ball zu bleiben, startet der TSV Meerbusch im Januar ein einjähriges Abnehmprogramm, das auf eine Mischung aus Sport, gesunder Ernährung und Motivation setzt.