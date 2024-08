Fußball in Meerbusch „Man muss sofort Entscheidungen treffen“

In der vergangenen Spielzeit gehörten Nils Werner und Jan Ziebell zu den Leistungsträgern des U19-Fußballteams des TSV Meerbusch und hatten maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Seit Beginn der Sommervorbereitung gehören die zwei Talente fest zum Kader der ersten Mannschaft. Die beiden 18-Jährigen sind damit die ersten vielversprechenden Meerbuscher Eigengewächse, die nach langer Zeit wieder den Sprung in das Oberliga-Team geschafft haben. Mit welchen Zielen sie in die kommende Saison gehen, worin die größten Unterschiede zum Jugendfußball liegen und in welchem Bereich sie sich noch steigern müssen, berichten Werner und Ziebell im Doppel-Interview.