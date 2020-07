Trödelmarkt in Meerbusch : Ab Sonntag wird in Büderich wieder getrödelt

Eine Archivaufnahme vom Trödelmarkt am Haus Meer. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Meerbusch Nach einer viermonatigen durch die Corona-Pandemie bedingten Pause findet am Sonntag am Haus Meer in Büderich wieder ein Trödelmarkt statt. Jedoch gelten vor Ort einige Hygieneregeln.

Der Trödelmarkt auf dem P+R Parkplatz Haus Meer an der gleichnamigen Haltestelle an der Moerser Straße in Büderich ist ab Sonntag, 19. Juli, wieder da. Seit mehr als 26 Jahren treffen sich dort Retro-Fans auf der Suche nach kuriosen Schnäppchen. Wegen der Corona-Pandemie gab es am 12. März erstmals eine Zwangspause.

Nun freut sich Veranstalter Holger Trometer, dass das Kreisgesundheitsamt sein Hygiene- und Schutzkonzept für gut und vorbildlich befunden und die Wiederöffnung erlaubt hat. Ursprünglich waren Flohmärkte als Jahrmärkte kategorisiert worden und sollten als Massenveranstaltungen zuerst bis zum 31. August und später bis zum 31. Oktober verboten sein. Nach einem Hinweis von Trometer hatte das Land NRW schließlich Spezialmärkte und kleinere Flohmärkte allgemein wieder erlaubt. „Viele Kollegen können noch nicht öffnen oder trauen sich noch nicht“, sagt der erfahrene Trödler. „Sie haben Angst vor einer neuen Infektionswelle oder sind in finanzielle Existenznöte gerutscht. Umso schöner, dass es jetzt wieder losgeht.“