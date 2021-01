Kriminalität in Meerbusch : Trickdiebin stiehlt Seniorin goldene Armbanduhr

Büderich Erst erkundigte die Unbekannte sich bei der älteren Dame nach einer Arbeitsstelle, dann umarmte sie diese. Obwohl die Seniorin die junge Frau zurückwies, konnte diese die goldene Armbanduhr stehlen, die die Meerbuscherin am Handgelenk trug.

Dreister Diebstahl in Büderich: Am Donnerstag gegen 17 Uhr sprach eine bislang unbekannte Frau eine Meerbuscher Seniorin auf der Straße „Im Bachgrund" an. Offenbar als Vorwand erkundigte sie sich nach einer Arbeitsstelle. Die ablehnende, aber freundliche Erwiderung der älteren Dame quittierte die Frau mit einer Umarmung. Diese wies die Seniorin zwar zurück, doch da fehlte bereits ihre am Handgelenk getragene goldene Armbanduhr.