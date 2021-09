Kriminalität in Meerbusch : Zwei Senioren um Geld betrogen

Eine 92 Jahre alte Frau aus Lank-Latum wurde von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meerbusch In Büderich und in Lank-Latum sind am Freitag Senioren Opfer von Trickbetrügern geworden. In einem Fall konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter Schlimmeres verhindern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Meerbusch (RP) In den vergangenen Tagen haben Betrüger mit unterschiedlichen Tricks versucht, an das Geld älterer Menschen aus Meerbusch zu gelangen.

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bemerkte am Freitag, dass vom Konto eines 85-jährigen Büderichers hohe Summen ins Ausland überwiesen wurden. Dem schnellen Eingreifen des Mitarbeiters ist es zu verdanken, dass die Zahlungen gestoppt werden konnten und dem Kunden kein Schaden entstanden ist. Wie es überhaupt zu den Auslandsüberweisungen kam, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Senior gab an, die Zahlungen nicht in Auftrag gegeben zu haben.

Ebenfalls am Freitag, gegen 16 Uhr, erhielt eine 92 Jahre alte Frau aus Lank-Latum den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Anrufer erklärte, dass Diebe gerade ihr Konto leer räumen würden und er nun verschiedene Informationen benötige, um ihr Geld zu retten. Die so unter Druck gesetzte Seniorin gab daraufhin sensible Daten preis, sodass es den Tätern möglich war, einen fünfstelligen Betrag vom Konto abzubuchen.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist deshalb immer ratsam, so die Polizei.

Angerufene sollten das Gespräch sofort beenden, wenn ihnen Zweifel kommen. Sie sollten sich Zeit nehmen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Falls ein Anruf verdächtig erscheint, sollte unverzüglich die Polizei unter der Telefonnummer 110 informiert werden.