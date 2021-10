Nach Unfall bei Bösinghoven : Das Ende eines Wahrzeichens

Hubert Kräling vor den Trümern. Der Bürgerverein hatte sich seit 2008 um das Trafo-Häuschen und die dortigen Nistplätze gekümmert. Foto: Hubert Kräling vor den Trümmern des Trafo-Häuschens/Unfall Bösinghoven

Ossum-Bösinghoven Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag wurde das ehemalige Trafo-Häuschen, das seit 2008 als Brutplatz für Falken dient, schwer beschädigt und noch am selben Tag abgerissen. Immer wieder ereignen sich an dieser Kreuzung Unfälle.