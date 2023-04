Kunst in Meerbusch Der Brite Tom Henderson stellt im Alten Küsterhaus aus

Tom Henderson wurde 1976 in London geboren und entdeckte seine Liebe zur bildenden Kunst in der Schule, wo der berühmte Keramik-Künstler Gordon Baldwin ihn unterrichtete. Nach der Schule studierte er Kunst an der University of Newcastle upon Tyne, wo er sich auf Bildhauerei spezialisierte. Sein Fokus lag schon damals darauf, Dinge, Objekte, Werke zu erschaffen, die den Betrachter proaktiv mit einbeziehen, die in ihrer Aussage sich aber ganz klar auf das beschränken, was wirklich wichtig ist und keine dekorativen extra Schleifen drehen. Zur gleichen Zeit legte Tom Henderson schon und noch immer großen Wert darauf, dass jedes Kunstwerk in sich ästhetisch schön und ansprechend ist. Hässliche Kunst interessiert ihn nicht. Seine Kunst kann als poetischer Minimalismus beschrieben werden.