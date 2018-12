Tödlicher Unfall in Meerbusch : Rentnerin (84) nach Zusammenstoß mit Straßenbahn gestorben

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. ⇥Foto: Feuerwehr Foto: RP/Feuerwehr Meerbusch

Meerbusch Trauer am Freitag: Die 84-Jährige Frau, die am Donnerstagabend in Meerbusch von einer U-Bahn erfasst wurde, ist gestorben.

Die 84-jährige Frau, die am Donnerstag am Bahnübergang Landsknecht von der Straßenbahn erfasst worden war, ist jetzt an ihren schweren Verletzungen gestorben. Gegen 18.20 Uhr hatte die Seniorin nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei die Bahngleise betreten, obwohl die Ampel rot zeigte und die Schranken heruntergelassen waren. Sie wurde von der anfahrenden Straßenbahn E76 erfasst und zu Boden geschleudert.