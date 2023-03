Autobahn 44 bei Meerbusch Betrunkener Autofahrer verursacht tödlichen Unfall

Kurz nach 23 Uhr wurde die Meerbuscher Feuerwehr zu dem Unfall gerufen. Kurz vor der Autobahnauffahrt Osterath in Fahrtrichtung Düsseldorf war der Wagen der Marke Seat eines 33-Jährigen aus Düsseldorf in Richtung der Landeshauptstadt unterwegs, als ihm ein 46-Jähriger Duisburger mit seinem BMW hinten auffuhr. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanke. Der 33-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Meerbuscher Feuerwehr konnte den Leichnam nur unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus dem stark verformten Wrack des Fahrzeugs bergen.