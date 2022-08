Gastronomie in Meerbusch : Auf den kulinarischen Spuren des Vaters

Meerbusch Die 16-jährige Asantewaa Sarpong hat eine Lehre als Köchin im Sterne-Restaurant Anthony’s Kitchen begonnen. Sie verfolgt schon seit ihrer Kindheit das Ziel, so gut zu werden wie ihr berühmter Vater – oder besser.

Das Team von Anthonys Kitchen ist seit dem 1. August um eine Mitarbeiterin reicher. Die 16-jährige Asantewaa hat nach Abschluss der Gesamtschule ihre Lehre als Köchin begonnen. Sehr jung, sehr strebsam und zudem die Tochter des Chefs. Voller Vaterstolz berichtet Anthony Sarpong: „Sie verfolgte dieses Berufsziel schon seit ihrer Kindheit. Ich wusste um ihre Ambitionen, die sie mir gegenüber sehr früh präzise formulierte: Papa, ich möchte die jüngste Sterneköchin der Welt werden.“ Die Tochter sitzt neben ihm und lacht. „Klar, ich will so gut werden wie du, mindestens. Vielleicht sogar besser!“

Wann hat es angefangen mit ihrer Lust am Kochen? „Mit fünf Jahren habe ich meine ersten Pfannkuchen gebacken“, erzählt Asantewaa. „Vielleicht schmeckten sie nicht sonderlich gut. Aber immerhin sind sie in der Pfanne gelandet.“ Nach der Schule schaute sie später oft im Lokal vorbei und fragte: „Kann ich helfen?“ Meistens gab es kleine Aufgaben, die sie übernehmen durfte. Und natürlich bekam sie in den acht Jahren seit Bestehen von Anthony‘s Kitchen auch mit, wie beharrlich ihr Vater anfangs um Anerkennung kämpfte und sich mit seiner Kulinarik in die Herzen der Meerbuscher kochte. Sie teilte seine Freude über den ersten Michelin-Stern und die Hoffnung, er möge im folgenden Jahr auch wieder erteilt werden.