Tischstennis TSV Meerbusch Tischtennis-Herren haben nächsten Aufstieg im Visier

Die Tischtennis-Herren des TSV Meerbusch haben einen perfekten Start in die neue Landesliga-Saison erwischt. Nach drei Spieltagen liegen sie als einziges bislang noch ungeschlagenes Team an der Spitze – und das, obwohl ihnen in den beiden zurückliegenden Spielzeiten erst der Durchmarsch von der Bezirksklasse in die Landesliga gelungen war. „Dass wir als Aufsteiger so gut loslegen, hätten wir selbst nicht erwartet“, sagt Abteilungsleiter Rainer Kopittke, der gleichzeitig auch die Nummer eins der Mannschaft ist.