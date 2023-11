Tischtennis-Verein aus Meerbusch TSV hält Anschluss an Spitzengruppe

TENNIS In der Niederrheinliga haben die Herren des TV Osterath am kommenden Wochenende spielfrei. Für die abstiegsgefährdeten Herren 30 des TC Bovert steht am Samstag um 14 Uhr der schwere Gang zum TC Bredeney an. Die Damen 30 des TuS Treudeutsch 07 Lank treffen am Sonntag um 14 Uhr auf den nach zwei Spieltagen noch ungeschlagenen Kahlenberger HTC. Die Damen von GWR Büderich starten am Wochenende ihre Mission Titelverteidigung. Im Auftaktspiel trifft die Mannschaft um Kapitänin Annette Steller am Samstag um 14 Uhr auf den Hülser SV.