Gefährdete Orte in Meerbusch Stadt gibt Tipps zur Vorsorge gegen Starkregen

Starkregen ist zumeist lokal sehr begrenzt und daher kaum vorhersagbar. Durch den Klimawandel häuften sich in den vergangenen Jahren extreme Wetterereignisse, und dieser Trend droht, sich fortzusetzen. Ein Starkregen wie 2021 kann auch im Meerbuscher Stadtgebiet vorkommen und im schlimmsten Fall schwere Schäden verursachen. Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 28. Februar, will die Stadtverwaltung in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Foyer des Meerbusch Gymnasiums über die Gefahren aufklären – aber auch Tipps zur Vorsorge liefern.