Welttag des Wassers in Meerbusch Umweltministerium gibt Tipps zum Sparen von Wasser

Ines Willner rückt den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser in allen Bereichen in den Blick. Zwar sei die Verfügbarkeit von ausreichend Wasser in einwandfreier Qualität für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss und Meerbusch eine Selbstverständlichkeit. „Das gilt aber nicht für alle Menschen auf dem Planeten. Außerdem führt der Klimawandel sowohl bei uns in Nordrhein-Westfalen als auch global zu zunehmenden Hitze- und Trockenperioden. Zu wenige Niederschläge stressen die Trinkwasserressourcen, weil die Grundwasserneubildung beeinträchtigt wird und die oberirdischen Gewässer vielerorts nicht einmal eine Mindestwasserführung haben“, sagt Willner. „Auch im Rhein-Kreis Neuss haben viele Gewässer keinen Grundwasserkontakt und Gewässerabschnitte fallen insbesondere in Trockenzeiten trocken.“