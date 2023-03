Wohlfühltipps von Katrin Lux Bewusst leben mit Rosinen

„Gibt es jemanden, der keine Rosinen mag?“ fragt Katrin Lux in die Runde. Drei Finger fliegen hoch. Alle anderen Frauen picken sich aus einem Schüsselchen ein, zwei Rosinen heraus. „Aber bitte noch nicht essen“, werden sie freundlich ermahnt. In der Buchhandlung Mrs. Books in Osterath sind am Montagabend etwa 30 Stühle besetzt, durchweg weiblich. Die Besucherinnen interessieren sich für das, was Katrin Lux ihnen an Inspirationen für ein bewussteres Leben mitzugeben hat: über Achtsamkeit im Alltag, über Wege, sich gesund zu halten, über Ernährung, Kosmetik, Nachhaltigkeit. „Aber ohne erhobenen Zeigefinger“, stellt sie klar. „Ich bin selber noch dabei, mich Schritt für Schritt vorzutasten.“