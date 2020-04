Service : Ideen für ein leckeres Osterfrühstück

Sammy Issa von der Kaffeerösterei Samyju und Mitarbeiterin Julia Knorr präsentieren das „Power-Frühstück to go“ mit Bananenbrot, Kaffee und dem Anti-Corona-Immun-Booster. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Bunte Eier und Hefegebäck sind der Klassiker zum Fest. Wir haben außerdem einige Anregungen für ausgefallene Leckereien zum Brunch.

Das traditionelle Familientreffen zu Ostern muss dieses Jahr leider ausfallen. Und auch der üppige Brunch im Lieblingslokal bleibt den Meerbuschern verwehrt. Umso wichtiger, das Fest im eigenen Heim so fröhlich und gemütlich zu gestalten, wie es nur geht. Dazu gehören ein schön gedeckter Frühstückstisch, Leckereien wie im Restaurant und österliche Spezialitäten, frisch aus der Bäckerei oder selbst gemacht. Kulinarische Konzepte „To go" können dabei helfen.

„Wir haben extra ein kleines Power-Frühstück für unsere Kunden zusammengestellt, das verkaufen wir außer Haus", sagt Justina Rokita von der Kaffeerösterei Samyju in Büderich. Auf einem Tablett hat sie Bananenbrot, Kaffee und einen grasgrünen Drink arrangiert: „Das ist unser Anti-Corona-Immun-Booster." Ihr Lebens- und Geschäftspartner Sammy Issa gibt die Zutaten der scharf-fruchtigen Mischung zum Nachmachen preis: „Ingwer, Kurkuma, Pfefferminze, grüner Apfel, Zitrone oder Limette, schwarzer Pfeffer. Gut mixen, gern mit Schale, so bleiben die Nährstoffe besser erhalten." Und dann schmeckt es wie bei Samyju? Er lacht. „Natürlich liegt das letzte Geheimnis in einer bestimmten Prise Liebe, die jeder zufügen sollte."

Für den handgebrühten Kaffee daheim wurden fünf Sorten aus Kenia, Guatemala und Peru in kompostierbare Portionsbeutel verpackt. Am Eingang der Rösterei parkt ab sofort ein gut bestücktes Coffeebike, das sonst bei Messen, Events und Straßenfesten zum Einsatz kommt. Von dem Lastenfahrrad werden in der Osterwoche das beliebte Bananenbrot in mehreren Varianten, eine gesunde Banana-Bowl mit Joghurt und Früchten, American Cheesecake und Eistee verkauft. „Zu Ostern gibt es auch wieder Eis", verspricht Mitarbeiterin Julia Knorr. Bei Samyju hofft man auf die Radler und Spaziergänger, die den Weg zum Dyckhof nach der Eröffnung 2019 schnell gefunden haben und ihn auch jetzt nicht scheuen. Das Power-Päckchen könnte ein zusätzlicher Anreiz sein.

In den Meerbuscher Bäckereien liegen reichlich österliche Backwaren in Körben und Regalen. Auch die Filialen von Wieler haben das übliche Sortiment vorrätig. „Die Menschen rücken näher zusammen und machen es sich im kleinen Kreis nett", sagt Inhaberin Sylvia Wieler. Gefragt zum Fest sind Rübli-Produkte, als Brot, Brötchen oder saftiger Kuchen. Täglich werden Quark- und Hefehasen gebacken, am Gründonnerstag und Samstag das Osterbrot, ein Stuten in Papstmützen-Form mit Hagelzucker. Auch ein geflochtener Osterkranz, Sandkuchen-Lämmer und ein hübsch dekorierter Guglhupf werden angeboten.

Ein klassischer Rübli-Kuchen nach Schweizer Art ist auch schnell selber gebacken. Zutaten für eine Springform: 300 g Karotten, 200 g Zucker, 80 g Mehl, 300 gemahlene Mandeln, 4 Eier, 1 Zitrone, 1 TL Backpulver, 1 Prise Salz, eventuell Marzipan-Möhrchen zum Verzieren. Zubereitung: Geschälte Karotten mit der Reibe fein raspeln. Von der Zitrone die Schale abraspeln, den Saft auspressen. Eiweiß vom Eigelb trennen, das Eiweiß steif schlagen. Das Eigelb mit Zucker und Zitronenschale cremig aufschlagen. Mehl, Mandeln, Backpulver und Salz verrühren, abwechselnd mit den Karotten unter die Eier-Zitronencreme heben. Einen Schuss Zitronensaft zugeben, den Eischnee untermischen. Den Teig in eine gefettete Form geben, bei 180 Grad Umluft ca. 50 Minuten backen.

Im Le Bistrot Büderich hatte man sich gerade darauf eingestellt, die Gäste mit einem Sonntags-Brunch zu verwöhnen. Doch schon kurz nach dem Start wurden Tobias Ludowigs und Florian Conzen durch Corona ausgebremst. „Ein Außer-Haus-Verkauf würde sich für uns nicht lohnen", sagt Tobias Ludowigs, der mit seiner Familie in Büderich wohnt. Er wappnet sich in Geduld wie viele andere auch. Keine leichte Zeit. Dennoch ist er so großzügig, die Rezepte für zwei Renner auf der Frühstückskarte im Le Bistrot zu verraten: Avocado-Schnitte und French Toast. „Wenn die Leute das zu Hause ausprobiert haben, kommen sie hoffentlich trotzdem wieder zu uns", sagt er. „Bis dahin haben wir bestimmt schon wieder neue Frühstücks-Ideen parat."

Avocado-Schnitte: 2 Scheiben Körnerbrot (das Le Bistrot nimmt das „Körnerpüppchen" aus der Bäckerei Puppe) dünn mit Frischkäse bestreichen, einige Blätter Salat oder Rauke kurz mit Essig und Öl marinieren, aufs Brot legen. Avocado halbieren, in dünne Scheiben schneiden und fächerförmig auf der Scheibe drapieren. Nach Belieben dekorieren (Gurke, Tomate, Kresse, Pfeffer, Zitronensaft).

French Toast: Kastenweißbrot oder Stuten in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Eier mit Milch, Zimt, Vanille und Muskat verquirlen, vom Gebäck aufsaugen lassen. Langsam und nicht zu heiß in Butter braten. Nach dem ersten Wenden die gebratene Seite mit Puderzucker bestäuben, erneut wenden, leicht karamellisieren lassen. Mit frischen Beeren garnieren.